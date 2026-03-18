Сахарозаменители «разводят» мозг: раскрыто, почему диетическое может вызвать набор веса

С наступлением тепла многие задумываются о пляжном сезоне и начинают искать волшебную кнопку для быстрого похудения. Самый популярный ход — выбросить сахарницу и перейти на подсластители. Однако, как выяснилось, такая рокировка может сыграть с организмом злую шутку и привести к обратному эффекту. Корреспондент REGIONS разбирался в сладком обмане вместе с диетологом Ольгой Рединой.

Белый рафинад давно стал врагом народа: его винят в скачках инсулина, лишних сантиметрах на талии и привыкании. Логичным спасением кажутся сахарозаменители — вроде и чай сладкий, и калорий ноль. Диетолог Ольга Редина подтверждает: с точки зрения биохимии это работает. Подсластители действительно не вызывают резкого выброса глюкозы в кровь, в отличие от обычного сахара — быстрого углевода, который при частом употреблении ведет к инсулинорезистентности и набору веса.

По словам эксперта, сахарозаменители могут быть полезны для людей с лишним весом или сахарным диабетом, но если употреблять их в умеренном количестве.

Однако дьявол, как всегда, кроется в деталях. Массовый отказ от сахара в пользу подсластителей породил новую проблему: люди перестали контролировать аппетит. Редина предупреждает: мозг обмануть сложно. Когда рецепторы языка чувствуют сладкий вкус, организм готовится к переработке углеводов. Не получая обещанных калорий, он может отреагировать парадоксально — усилить чувство голода и тягу к сладкому.

«Частое употребление подсластителей может поддерживать привычку к сладкому и даже усиливать аппетит. Отдельные виды заменителей могут вызывать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей возникают вздутие, метеоризм или послабление стула — это индивидуальная реакция на определенные вещества», — пояснила она.

Эксперт развеяла главную иллюзию худеющих: банка газировки с пометкой «лайт» или «без сахара» не делает фигуру стройной автоматом. Часто срабатывает психологическая ловушка: раз продукт диетический, можно позволить себе лишний кусок торта или добавить порцию побольше. В итоге общая калорийность рациона не только не снижается, но и ползет вверх.

«Если человек просто заменяет сахар на подсластители, но при этом продолжает переедать, похудеть не получится. Иногда люди думают: раз продукт без сахара, значит, его можно есть больше. В итоге калорийность рациона все равно остается высокой. Лучше постепенно снижать количество сладкого в рационе, а не полностью заменять сахар подсластителями», — отметила диетолог.

Врач советует не демонизировать ни один из продуктов. Ни белый сахар, ни его искусственные аналоги не являются однозначным злом, если подходить к вопросу без фанатизма. Главный секрет стройности, по мнению эксперта, заключается не в выборе между сахаром и стевией, а в общем балансе калорий и физической активности. Чем меньше человек зависит от яркого сладкого вкуса, тем легче организму регулировать собственный вес.

