Сайт Киркорова перестал работать – СМИ
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Сайт Филиппа Киркорова, участника скандальной вечеринки Ивлеевой в клубе Mutabor, перестал работать. Об этом сообщили РИА Новости вечером среды, 27 декабря.
По данным издания, которое ссылается на слова пресс-секретаря Киркорова, техподдержка сайта разбирается в причинах инцидента. На данный момент на сайте артиста красуется ошибка 4030. Причины случившегося не сообщаются.
Напомним, что после скандальной «голой вечеринки» Ивлеевой Киркоров принес публичные извинения, уточнив, что появился в Mutabor только лишь на пять минут.