Сайт Киркорова перестал работать – СМИ

Сайт Филиппа Киркорова, участника скандальной вечеринки Ивлеевой в клубе Mutabor, перестал работать. Об этом сообщили РИА Новости вечером среды, 27 декабря.

По данным издания, которое ссылается на слова пресс-секретаря Киркорова, техподдержка сайта разбирается в причинах инцидента. На данный момент на сайте артиста красуется ошибка 4030. Причины случившегося не сообщаются.

Напомним, что после скандальной «голой вечеринки» Ивлеевой Киркоров принес публичные извинения, уточнив, что появился в Mutabor только лишь на пять минут.