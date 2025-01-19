Сайт TikTok заработал в США, несмотря на официальный запрет

Сайт TikTok снова заработал в США. Об этом сообщило РИА Новости. Несмотря на это, скачать приложение из AppStore по-прежнему невозможно.

19 января в Соединенных Штатах официально вступил в силу запрет на работу социальной сети TikTok. Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что добьется приостановки исполнения этого закона.

По сообщению издания, американским пользователям стал доступен сайт TikTok.com. При этом мобильное приложение все также не работает.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Соцсеть появилась на рынке в 2018 году. Власти США регулярно выражали опасения в связи с тем, что китайское правительство может использовать приложение для распространения пропаганды и сбора данных граждан.

На сегодняшний день TikTok насчитывает около 170 млн пользователей в США. Соцсеть пользуется особой популярностью у блогеров, которые зарабатывают миллионы долларов на контенте.

Ранее сообщалось, что американские подростки впали в истерику из-за блокировки TikTok.