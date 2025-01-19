Американские подростки устроили истерику из-за блокировки TikTok

Американские подростки массово звонят в службу спасения с просьбой вернуть доступ к соцсети TikTok, сообщил SHOT.

19 января в США официально перестал работать TikTok. Соответствующий запрет ранее ввел еще действующий президент США Джо Байден. Теперь приложение оказалось недоступным и в App Store.

Как отметил SHOT, американские пользователи устроили настоящую истерику из-за отсутствия доступа к TikTok. Подростки снимают слезные видео о том, как им плохо без соцсети. Особенно тяжело этот «кризис» переживают инфлюенсеры, которые опасаются потерять часть дохода, зарабатываемого на обзорах косметики и не только.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что сразу же после вступления в должность подпишет указ об отсрочке запрета на использование приложения на территории страны. Инаугурация Трампа пройдет в понедельник, 20 января.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в работе TikTok в России никаких сбоев не наблюдается.