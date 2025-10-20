Сайты-двойники атакуют бизнес Подмосковья: как избежать проблем из-за новой хитрости аферистов

Предприниматели Подмосковья столкнулись с новой волной интернет-мошенничества, когда злоумышленники создают точные копии сайтов легальных компаний. Ситуацию прокомментировал для REGIONS адвокат Сергей Измайлов из Одинцово, который также поделился рекомендациями для бизнесменов.

По словам юриста, за действия таких псевдосайтов ответственность несут добросовестные бизнесмены, чьи реквизиты использовали аферисты. Яркий пример — судебное разбирательство, где жительница области заказала ремонт техники через сайт-двойник, а иск предъявила реальной компании. Верховный суд подтвердил: обязанность мониторить интернет на наличие поддельных «зеркал» лежит на бизнесе, а не на потребителях.

Практические риски для предпринимателей включают не только финансовые потери от судебных взысканий, но и репутационный ущерб. Так, в Воскресенске психологу Наталье пришлось опровергать предостережение из-за мошенников, использовавших ее данные для фиктивных услуг.

Эксперт рекомендует при обнаружении сайта-двойника немедленно обращаться в полицию с заявлением о мошенничестве — даже если злоумышленником оказался сотрудник, как в случае с фирмой, выплатившей 500 тыс. рублей за действия уволенного работника.

Для защиты потребители могут проверить подлинность сайта шестью способами: изучить доменное имя через Whois-сервис на замену символов (0 вместо О), убедиться в наличии HTTPS-сертификата с замком в адресной строке, проверить историю через веб-архивы, найти отзывы в поисковых системах, просканировать ресурс через VirusTotal и убедиться в индексации сайта поисковиками. Эти меры особенно актуальны для сайтов магазинов, сервисных центров и туроператоров, часто становящихся мишенью мошенников.

Ранее сообщалось, что Ирина Волк перечислила самые хитрые и распространенные признаки мошенников на сайтах знакомств.