Сальдо рассказал о готовящемся в Киеве захвате боевиками ВСУ Запорожской АЭС

Также враг намерен осуществить захват Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных. По словам Сальдо, для указанных целей в соседней Николаевской области командованием ВСУ сосредоточена крупная группировка морской пехоты, которой поставлена цель форсировать Днепр во что бы то ни стало.

«Противник будет предпринимать всякого возможного рода действия, которые будут вносить вот это напряжение. <...> Больше, наверное, шуму и больше информационного налета в этом во всем, чем на самом деле возможностей. Поэтому вся эта попытка обречена на провал», — сказал Сальдо, его цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что не менее 90% ПВО ВСУ в Харьковской области были уничтожены еще в первые дни СВО.