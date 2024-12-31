В Херсонской области с 1 января 2025 года перестанут платить пенсии лицам без российского гражданства или имеющим только гражданство Украины. Об этом в эфире телеканала «Таврия» проинформировал губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, с указанной даты пенсионные выплаты будут оформляться исключительно тем, кто ранее получил гражданство РФ.

«Льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию в Российской Федерации заканчивается», — подчеркнул губернатор Херсонской области.

Ранее Сальдо сообщил, что в регионе было отремонтировано много дорог, школ, больниц. Также развивалась экономика и культура, попутно восстанавливалась коммунальная инфраструктура. Таким образом, Херсонская область полностью интегрировалась в Россию, отметил он.