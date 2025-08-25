Сальдо: ВСУ запугают мирных жителей, выжигая леса в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС сообщил, что российские войска установили огневой контроль над Карантинным островом в Херсоне.

Сальдо подчеркнул, что российские военные при необходимости наносят удары по островным районам, где дислоцируются украинские вооруженные силы.

«Там ситуация такая: всё, что находится близко к воде, близко к Днепру и его протокам, всё под огневым контролем», — отметил глава региона.

ВСУ применяют зажигательные боеприпасы, сбрасывая их с дронов на леса и сельскохозяйственные угодья Херсонской области. Это делается с целью нанесения вреда мирным жителям и их запугивания, подчеркнул Сальдо.

«Противник понимает, что лес является в том числе укрытием, и пытается его поджигать — сбрасывает зажигательные боеприпасы», — сказал губернатор региона.

Он отметил, что леса, занимающие более 180 тысяч гектаров, были посажены после окончания Великой Отечественной войны с целью восстановления экологического баланса региона, пострадавшего от боевых действий.

Ранее жители Херсона предупредили губернатора Сальдо о минировании улиц.