Салехард отправил в Волноваху ДНР большую партию гумпомощи с техникой

Для нуждающихся жителей в Волновахе (ДНР) собрали более 50 компьютеров из старых комплектующих. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию города и Центр развития добровольчества.

Собрать большую партию груза для Волновахи удалось с помощью неравнодушных жителей, участников благотворительного проекта «Добросборка». Его запустили в Салехарде весной 2023-го и с тех пор успешно реализуют в северном городе.

Волонтеры трудятся в специализированной мастерской. Последний раз они собрали старые комплектующие в добротные компьютеры. Всего получилось 55 штук, которые отправятся в Волноваху.

«Доброе дело «Добросборки» отправляется в Волноваху. Евгений Венгентц (директор центра — ред.) и Андрей Шишкин благодаря поддержке окружных и городских структур сумели подготовить 55 компьютеров к отправке», — сообщили в мэрии.

Помимо добровольцев в сборе помощи участвовали глава Салехарда и такие компании как «Ямал Экология», «Салехардэнерго», «Новатэк» («Арктик СПГ-2»), а также «Полярный круг».

Ранее сообщалось, что потерявшая при обстрелах дом семья из Волновахи нашла утешение в экзотических животных.