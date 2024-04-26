Салехардские оперативники задержали молодых мошенников, обманувших людей на миллионы

Мошенническую схему удалось раскрыть полиции Салехарда. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , злоумышленники годами обманывали людей и работали в разных регионах сообща.

Родственники пожилой жительницы северного региона обратились в УМВД России по ЯНАО, когда ее пытались обмануть мошенники. Собеседник представился сотрудником банка и почти убедил пенсионерку перевести 1,3 млн рублей на безопасный счет. Хотя в этом случае обманщики потерпели поражение, им удалось выудить два миллиона рублей уже у 70-летней москвички.

Правоохранители нашли 23-летнего курьера мошенников. В его задачи входила передача снятых чужих денег. Получить их должен был 26-летний житель Подмосковья.

Оперативники из Салехарда смогли вычислить и задержать всех подозреваемых мошеннической схемы, включая звонившего, курьера и получателя.

Ранее сообщалось, что мошенники обещали пенсионеру из Ставрополя вернуть украденные деньги за поджог военкомата.