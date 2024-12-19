Салют устроили внутри отделения подмосковного банка
Фото: [t.me/gumvd50]
Молодой человек устроил салют в отделении банка в Балашихе. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, 19-летний парень поджег установку из 49 залпов, в результате потолок помещения был пробит.
«Сотрудники банка вспомнили, что несколько дней назад он менял крупную сумму долларов на рубли. Он задержан», — говорится в сообщении.
О мотивах произошедшего не сообщается.
Ранее общественники предложили запретить продажу пиротехники на время спецоперации.