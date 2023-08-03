Салон дизайнерской мебели появился в Серпухове

Новый салон мебели для интерьера «Студия 15» появился на улице Водонапорная, 15 в Серпухове. Сотрудники ГБУ «СтройЭксперт» выдали ему положительное заключение о соответствии здания всем требованиям по итогам проверки, сообщили в областном Главгосстройнадзоре.

В сообщении уточнили, что в магазине один этаж, его площадь составляет около 210 квадратных метров. В нем расположены торговый зал, хозяйственные и технические помещения. Для покупателей в торговом зале представлены мягкая, корпусная и детская мебель, а также кровати и текстиль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.