Салон интим-услуг в Екатеринбурге тайно снимал утехи клиентов

В центре Екатеринбурга нашли салон интимных услуг, который снимал посетителей на камеру. Деятельность лавочки 18+ прикрыли местные силовики и общественники, пишет Е1.Ru.

Интим-салон работал около Харитоновского парка в уральской столице. Активист Дмитрий Чукреев рассказал, что владельцы скрытно вели запись сеансов, снимая клиентов в процессе получения услуг. Были подключены камеры, диктофоны и прочее оборудования на полноценной съемки.

После облавы на точку разврата удалось найти записи: в базе не меньше 1000 контактов. Не исключают, что у владельцев бутика есть дубликаты. Интим-салон найти было непросто, так как он замаскировался под вид гостиницы. Во время прихода общественников на месте находились две секс-сотрудницы и администратор, девушек задержали.

«Я почти не сомневаюсь, что историю замнут. И вот почему — одна из девушек при нас звонила своей подруге — следователю отдела полиции из Омска Елене Геннадьевне Игнатенко. Следователь консультировала ее по моментам, связанным с задержанием», — добавил общественник.

Само место записано на владельца из Курганской области. Это уже второй подобный зарегистрированный на бизнесмена салон, где прошел рейд.

Ранее сообщалось, что в Британии надзирательницы зарабатывали на сексе с заключенными.