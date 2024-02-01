Сам не ведает, что творит: психолог раскрыла, какой диагноз могут поставить певцу Шарлоту после экспертизы

Певца Шарлота, находившегося под арестом в Самаре, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов. Об этом СМИ сообщил отец задержанного.

Напомним, ранее молодой артист на камеру сжег свой паспорт, записал видео с оскорблениями в сторону властей, пытался сбежать на Украину, надругался над православными символами и флагом РФ, а также делал скандальные заявления. Однако из-за нехватки денег звезде пришлось вернуться в Россию, после чего его задержала полиция.

Психолог Алина Вахитова рассказала нам, какие проблемы могут выявить у исполнителя, а также объяснила, почему сам факт проведения экспертизы крайне важен.

«То, что его отправляют на диагностику, хорошо и для него, и для многих людей. Часто бывает, что человек совершает какие-то необдуманные поступки, а окружающие его осуждают и сразу навешивают ярлыки: мол, он необразованный, он глупый, он невоспитанный. Но, возможно, у человека и правда есть психологические проблемы, и он действительно сам себе не всегда может объяснить природу своего поведения», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Например, считает специалист, у Шарлота могут диагностировать биполярное расстройство — соответствующие подозрения эксперты высказывали сразу после задержания музыканта. В этом случае, по словам Вахитовой, скандальному артисту нужна психологическая помощь, а не наказание.

«Источником проблем может быть детская позиция, детское поведение. У певца явно выражен юношеский максимализм, желание изменить мир без аналитического склада ума. У него не хватает жизненного опыта, не хватает образования, чтобы понять, что он видит и слышит. В таких условиях Шарлот просто не может определить, правда ли перед ним или дезинформация. Отсюда и бессмысленный бунт, цель которого не ясна даже самому музыканту», — объяснила психолог.

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