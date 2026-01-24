«Сам себе доктор»: почему гуглить симптомы болезни стало опасно для жизни

Использование интернета и чат-ботов с искусственным интеллектом для самостоятельной постановки диагноза и выбора лечения представляет серьезную опасность для здоровья. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

По ее словам, такие системы не обладают полнотой информации о пациенте: им неизвестен анамнез, сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства и психоэмоциональное состояние. Несмотря на часто уверенные ответы, они могут давать неточные, противоречивые или ошибочные рекомендации. Это ведет к риску позднего обращения к реальному врачу, выбору неверной терапии, обострению хронических болезней и тяжелым осложнениям.

Дроздова подчеркнула, что даже самые продвинутые нейросети не заменят клинического осмотра, анализа результатов обследований и профессионального решения врача. Отдельной проблемой эксперт назвала рост тревожности у пациентов, которые после общения с ботами начинают подозревать у себя серьезнейшие заболевания. Специалист рекомендовала использовать онлайн-ресурсы лишь как вспомогательный инструмент для подготовки к визиту к медику, но не для самолечения.

