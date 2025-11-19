«Сам себе хозяин»: в ХМАО разберутся с премировавшим себя чиновником

Прокуратура ХМАО начала проверку выплаты премии мэру Мегиона Алексею Петриченко, которому начислили около ₽400 тыс. за работу по организации выборов. Основанием стала жалоба о нарушениях при заочном голосовании в городской думе. Об этом пишет URA.RU.

Фактические сведения о несоблюдении процедуры направил источник в политической среде Мегиона. Он сообщил, что как минимум 3 из 20 депутатов не участвовали в голосовании, поскольку не получили уведомления о его проведении. Это представители КПРФ и ЛДПР, — указал источник.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО сообщили, что проверка начата. Представители ведомства отметили, что предстоит установить порядок уведомления депутатов и законность начисления премии.

Ранее сообщалось о том, что суд обязал разделить 100 млн руб. между наследниками Александра Градского.