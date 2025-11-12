«Есть что поделить»: суд включил в наследство Градского около 100 млн руб.

Суд постановил включить в наследственную массу Александра Градского около 100 млн руб., которые были похищены после смерти артиста, и разделить эти средства между всеми наследниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский городской суд поставил точку в многолетнем споре о наследстве народного артиста. Речь идет о крупной сумме в рублях и иностранной валюте, эквивалентной примерно 100 млн руб., которые пропали после кончины музыканта. Суд установил, что эти средства похитили, а вдова Марина Градская не смогла предоставить доказательств, что деньги принадлежали лично ей.

По этой причине судебная инстанция обязала включить всю сумму в общее наследство и распределить ее равными долями между тремя детьми Градского и его вдовой. Ранее другая наследница, третья жена артиста Ольга Фартышева, также пыталась оспорить раздел имущества через суд, но ее иск остался без удовлетворения. Таким образом, все судебные разбирательства вокруг состояния музыканта, скончавшегося в ноябре 2021 года, завершены, а его наследники получат законные доли.

