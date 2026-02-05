Сам себе улика: задержанный россиянин выдал себя «воровскими звездами»

В Кимовске задержание по подозрению в краже мобильного телефона обернулось для местного жителя дополнительными правовыми проблемами. Как сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на канал «Тула ЭкстремиZм», при проведении процедуры в отделении полиции 38-летний мужчина непреднамеренно продемонстрировал сотрудникам татуировки, которые привлекли особое внимание стражей порядка.

Сообщается, что на плечах задержанного были нанесены так называемые воровские звезды. Данный символ, как выяснилось, является атрибутикой одной из экстремистских организаций, деятельность которой запрещена на территории России. Таким образом, обычная процедура оформления по факту кражи выявила еще одно правонарушение.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине административное наказание в виде 10 суток ареста. Согласно доступной информации, задержанный уже был ранее известен правоохранительным органам и привлекался за совершение краж и грабежей. Однако на этот раз отличительной чертой стала именно демонстрация запрещенной символики, которая и стала формальным поводом для вынесения столь строгого вердикта.

