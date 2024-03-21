Сам устроит «отмену»: зачем Кологривому отказываться от выступлений после скандала

Инцидент с участием актера Никиты Кологривого уже отразился на его работе, однако серьезных последствий для него, скорее всего, не будет. Об этом заявил адвокат Тимур Харди.

Скандал вокруг звезды продолжается уже второй день. 20 марта, отдыхая одном из новосибирских баров, артист начал приставать к сотруднице заведения. Получив отказ, он устроил дебош и укусил девушку за ногу.

Артист быстро принес извинения, а на суде просил о помиловании. Несмотря на это, некоторые проблемы у него уже возникли. Суд назначил ему семь суток ареста, также стало известно, что Кологривый не будет участвовать в гала-концерте «Жванецкий» 31 марта в «Барвиха Luxury Village».

Дальнейшие события, по словам Тимура Харди, зависят от двух основных факторов.

«Первый фактор — позиция организаторов мероприятия. Кто-то принципиален в таких вопросах, кто-то просто хочет показать, что следует тренду общественного недовольства. Но некоторые относятся к подобным выходкам актеров лояльно и отменять ничего не будут», — объяснил юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй важный фактор — позиция самого актера. Возможно, из-за шумихи у него просто не будет времени и желания активно выступать.

«Маловероятно, что отказ от участия в нескольких мероприятиях станет для него очень масштабным финансовым потрясением. Соответственно, он вполне может и пережить это или даже самостоятельно это инициировать», — подчеркнул собеседник.

В то же время, по мнению Харди, действия Кологривого вряд ли можно назвать серьезным проступком. И ставить крест на карьере знаменитости пока рано.

«Свою вину актер искупит и вполне может заниматься своей профессиональной деятельностью. Хотя ему следует сделать определенные выводы для собственного же блага», — подытожил Харди.

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