«Сам выбрал свой путь»: реакция Церкви на гибель экс-замминистра труда шокировала общественность

В Москве продолжают расследовать обстоятельства гибели бывшего замминистра труда Алексея Скляра. Новый драматичный поворот в трагедии добавило заявление священника храма Воскресения Христова, расположенного недалеко от места жительства погибшего.

Отец Виктор, побеседовавший с журналистами ИА «Регнум», назвал случившееся великим горем, но при этом однозначно заявил, что молиться за экс-чиновника, найденного мертвым, нельзя. По словам священнослужителя, покойный сам выбрал свой путь — и в этом заключается главная печаль произошедшего.

Ранее близкие Скляра сообщали, что после увольнения из Минтруда у него начались серьезные финансовые трудности. Ситуация усугублялась постоянными конфликтами со второй супругой на почве ревности. После ссор женщина уходила из дома, а бывший замминистра оставался в одиночестве и употреблял алкоголь.

Напомним, тело 54-летнего экс-чиновника было обнаружено утром 15 января у порога частного дома в деревне Поповка (Новая Москва). Рядом с ним нашли ружье. По предварительной версии следствия, смерть не связана с криминалом или острыми проблемами со здоровьем. Как выяснили СМИ, незадолго до гибели Скляр разослал друзьям предсмертное сообщение с жалобами на жену.