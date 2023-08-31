Самая большая церковь и потрясающая кухня: почему россиянам стоит посетить Сербию

Поездка в Сербию на пять дней обойдется россиянам в 123 тысячи рублей, сообщила Lenta.ru. Эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, почему стоит посетить эту южноевропейскую страну и что интересного тут есть для российских туристов.

По словам Балясникова, сербы очень положительно относятся к россиянам и принимают туристов из РФ очень гостеприимно.

«Приезжайте в санатории с термоисточниками и аквапарками. А любителям поактивничать понравятся рафтинг в национальном парке Тара и горнолыжный курорт Копаоник», — заявил Балясников в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также перечислил важные достопримечательности, которые привлекают приезжих со всего мира.

«Посетите Собор Святого Саввы в Белграде — это самая большая церковь на Балканах. Прогуляйтесь по набережной в районе Земун: здесь расположена башня Гардош. Также сходите в парк Калемегдан и посмотрите на Белградскую крепость», — предложил собеседник издания.

Балясников отметил, что в стране очень любят мясную кухню: в ресторанах Белграда подают мясной суп чорба, оригинальные чевапчичи и балканскую котлету Плескавица.

«А еще сюда можно приехать без визы и даже заглянуть в соседнюю Черногорию — без визы здесь можно находиться до 30 дней. Вы найдете теплые пляжи и много достопримечательностей. Отличное путешествие сразу по двум балканским странам», — заключил эксперт.

Ранее путешественник рассказывал о том, что интересного найдут россияне во Вьетнаме.