«Самая дальняя поездка»: россиянин заплатил за такси более 80 тысяч рублей

В праздничные дни спрос на такси, как правило, растет. Новогодние каникулы в 2024 году не стали исключением.

За самую дорогую поездку в России пассажир заплатил больше 80 тыс. рублей, сообщает сервис «Таксиагрегатор», входящий в группу компаний QIWI.

«Самая дальняя поездка, совершенная на такси в новогодние праздники — заказ из Москвы в Пензу 5 января. Расстояние между точками по маршруту составило 692 км, а итоговая стоимость поездки превысила 83 тыс. рублей», — говорится в исследовании, поступившем в редакцию интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, за такой маршрут это более чем адекватная цена.

«В среднем, стоимость одного километра дороги на такси даже в обычные дни составляет порядка 50-100 рублей. Исходя из этого, берем минимум и умножаем 692 км на 50 рублей. Получится почти 35 тыс. рублей. При этом надо понимать, что обратная дорога будет осуществляться уже без пассажиров, поэтому такая поездка в один конец должна окупиться сполна. Отсюда и стоимость, которая соответствует поездке в 1400 км», — объяснила эксперт.

В «Таксиагрегаторе» уточнили, что пиковое количество заказов такси по стране пришлось на последний рабочий день в 2023 году — 29 декабря.

«Повышенный спрос наблюдался также в период с 15 по 30 декабря, что может быть связано с активной подготовкой россиян к праздникам. Средняя стоимость поездки в этот период составила 487 рублей», — отмечается в сообщении.

Ранее россияне признались, что их раздражают цены на такси в новогоднюю ночь.