«Самая счастливая мать» 15 малышей из Люберец оказалась замешана в торговле детьми

Пресс-служба московской прокуратуры сообщила, что многодетная мать из Люберец, Московской области, пыталась убедить правоохранителей в наличии кровного родства со всеми якобы своими 15 детьми. В результате проверки женщина стала фигуранткой уголовного дела.

Поводом для подозрений следствия стало наличие в крови одного из детей женщины запрещенного к применению препарата, который она использовала для его лечения. После возбужденного уголовного дела о заведомом причинении вреда здоровью прокурорами была инициирована проверка, которая выявила, что из 15 детей не все были рождены данной гражданкой. Мало того, она организовала определенную схему по торговлей детьми.

«Установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей — 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям — двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. — родила самостоятельно за пределами Москвы», — сообщает в своем аккаунте в соцсетях московская прокуратура.

В ходе проведенной правоохранителями проверки также выяснилось, что женщина и вовсе не могла иметь детей. Она еще в 2010 году перенесла операцию, после которой медками ей был поставлен диагноз бесплодие. Проведенная генетическая экспертиза выявила отсутствие родства как с минимум с пятью детьми. Несколько детей она зарегистрировала в отделе ЗАГС по фальшивым документам, добавили в прокуратуре.

В настоящее время подозреваемая задержана вместе с подельницей. Женщин подозревают в торговле детьми. Расследование в отношение обеих фигуранток находится на контроле прокуратуры.

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