Самарская ясновидящая заявила, что поговорила с духом пропавшего бойца СВО

В Самаре ясновидящая провела спиритический сеанс с духом пропавшего бойца СВО, который был зафиксирован на видео. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

На видео женщина закрывает глаза и рассказывает собственную версию событий, ссылаясь на якобы полученную информацию от духа военнослужащего. Она утверждает, что дух будет продолжать выходить на связь с ней.

Во время 40-минутного сеанса медиум попыталась описать характер солдата.

«Вообще, по жизни веселый мужик-то был», — заявила она.

Ясновидящая берет плату за участие в сеансе — ₽10 тыс. за 40 минут общения.

Ранее сообщалось, что члены «Русской общины» заставили извиниться соседа, оскорблявшего жену бойца спецоперации.