Самарские компании обязали трудоустраивать участников СВО

Самарские компании, в которых работает более 100 человек, обязали принимать на работу участников спецоперации. Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Информация об этом опубликована на сайте Самарской губернской думы.

Работодателей обяжут выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов. Под действие закона попадут около 1 270 организаций в Самарской области.

Количество квотированных мест составит около 5,4 тысячи. Работодатели могут самостоятельно подбирать сотрудников среди участников спецоперации или обращаться для этого в службу занятости населения.

Ранее сообщалось о том, что президент поручил предоставлять льготную ипотеку семьям участников СВО.