Самарский губернатор объявил «десять дней вежливости» после скандального увольнения чиновника

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что будет сохранять вежливость в общении с подчиненными еще десять дней. Это заявление прозвучало на фоне недавнего скандала с грубым увольнением главы района. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время рабочего совещания, обсуждая жалобу жительницы Тольятти на протекающую крышу, губернатор обратился к министру ЖКХ с необычным условием. Федорищев сообщил, что дал себе и коллегам обещание сохранять выдержку в течение десяти дней, и попросил докладывать суть проблем максимально четко.

Этот временный лимит на вежливость появился после инцидента в середине октября, когда глава региона в резкой форме уволил руководителя Кинельского района прямо во время рабочего выезда. Тогда Федорищев использовал ненормативную лексику и грубо отчитал чиновника за камень, лежавший на Аллее памяти.

Что произойдет после истечения объявленного срока, губернатор не уточнил. Тем временем проблему тольяттинской жительницы, которая спровоцировала этот разговор, начали решать — с ней подписали соглашение о компенсации ущерба, а ремонт крыши пообещали завершить до конца ноября.

Ранее жалоба на главу Самарской области поступила в комиссию по этике «Единой России».