«Сами рожайте»: рожениц Ивановской области оставили без поддержки

В роддомах города Иванова и медицинских учреждениях региона введены временные ограничения на партнерские роды и посещение женщин в послеродовом отделении. Теперь присутствие родственников при родах и посещения пациентов запрещены, сообщает « МК ».

Департамент здравоохранения области сообщил, что меры связаны с увеличением заболеваемости ОРВИ, включая грипп и коронавирус. Ограничения направлены на снижение риска распространения инфекций среди новорожденных и рожениц, которые относятся к наиболее уязвимым группам.

Ранее сообщалось о ухудшении эпидемиологической ситуации в России. Временный запрет действует до стабилизации уровня заболеваемости.

