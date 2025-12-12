«Сами рожайте»: рожениц Ивановской области оставили без поддержки
В Ивановской области временно закрыли партнерские роды из-за скачка ОРВИ
В роддомах города Иванова и медицинских учреждениях региона введены временные ограничения на партнерские роды и посещение женщин в послеродовом отделении. Теперь присутствие родственников при родах и посещения пациентов запрещены, сообщает «МК».
Департамент здравоохранения области сообщил, что меры связаны с увеличением заболеваемости ОРВИ, включая грипп и коронавирус. Ограничения направлены на снижение риска распространения инфекций среди новорожденных и рожениц, которые относятся к наиболее уязвимым группам.
Ранее сообщалось о ухудшении эпидемиологической ситуации в России. Временный запрет действует до стабилизации уровня заболеваемости.
