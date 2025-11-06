Самира Мустафаева опубликовала видео с танцем в откровенном черном платье

Известная гимнастка, двукратный бронзовый призер чемпионата мира Самира Мустафаева, вновь привлекла внимание широкой аудитории, на этот раз не спортивными достижениями, а смелым образом. Спортсменка, которая также является успешной предпринимательницей и основательницей сети студий SMstretching, опубликовала в своих социальных сетях видео, где предстала в откровенном наряде.

В новом ролике Мустафаева исполнила танцевальную композицию, облаченная в эффектное черное платье. Модель отличалась смелым кроем с глубокими вырезами в области бедер, подчеркивающим фигуру чемпионки. Дополнительную пикантность образу придало кружевное декольте, при этом гимнастка отказалась от ношения бюстгальтера, сделав лук еще более дерзким.

Завершили образ готические нотки: спортсменка выбрала черные чулки, высокие сапоги на каблуке и стильный чокер на шее. Элегантную собранную прическу она оставила без изменений, позволив наряду и своей пластике говорить самим за себя. Публикация мгновенно собрала тысячи просмотров и вызвала бурную реакцию у подписчиков.

