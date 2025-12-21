Саммит ЕАЭС «отключил» интернет в Петербурге и вызвал транспортный коллапс

В день начала саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге жители города столкнулись с масштабными бытовыми неудобствами, напрямую связанными с проведением высокого политического мероприятия.

С утра у около 70 тысяч абонентов, согласно данным сервиса мониторинга DownDetector, начались массовые перебои в работе интернета. Провайдеры пока не дали официальных комментариев о причинах сбоя, но практика предыдущих крупных событий указывает на возможное усиление мер кибербезопасности и перегрузку сетей из-за повышенного трафика служб безопасности и представительств.

Параллельно с цифровыми проблемами город погрузился в серьезные транспортные затруднения. Водители сообщают о пробках не только в центре, но и на выездных магистралях Ленинградской области, где время ожидания в заторах в некоторых случаях превышает два часа. Это связано с перекрытием ключевых магистралей для обеспечения безопасного проезда кортежей высокопоставленных гостей.

В Северную столицу для участия в саммите уже прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ожидается, что в рамках мероприятия пройдет и отдельная встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко.

