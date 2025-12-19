В России могут ограничить работу в сетях всех смартфонов, не зарегистрированных в единой базе

Планируется введение обязательной регистрации устройств в единой государственной базе данных идентификаторов IMEI, причем эта процедура будет платной.

Согласно обсуждаемым планам, для официально ввезенных в страну устройств будет установлена фиксированная сумма сбора. Для смартфонов, ввезенных нелегально (так называемый серый импорт), владельцам, вероятно, придется заплатить процент от их стоимости.

Точный порядок регистрации и размеры платежей должны быть установлены отдельным постановлением правительства.

Предполагается, что требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу в 2027 году. С 2028 года операторы связи получат право отключать от сети все устройства, не прошедшие такую регистрацию.

Официальной целью меры заявлена точная идентификация каждого аппарата в сети и предотвращение использования сим-карт в оборудовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Средства, собранные в рамках этой процедуры, могут направляться либо напрямую в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания, который используется, в том числе, для финансирования строительства базовых станций в малых и удалённых населённых пунктах.

Однако у инициативы есть и значительные риски. Объем «серого» рынка смартфонов в России оценивается более чем в 1 трлн руб., и новая мера может стимулировать его легализацию, но также способна привести к увеличению контрабандного ввоза.

Технически остается неясным, как будет определяться стоимость устройства для расчета сбора. Крупные операторы, например МТС, отмечают, что доля нелегальных устройств в премиальном сегменте превышает 50%.

Главным же риском для отрасли эксперты называют создание «единой точки отказа» — централизованной базы данных, сбой в которой может парализовать работу мобильной связи для миллионов пользователей по всей стране.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует ввести государственный учет смартфонов граждан.