Самочувствие пострадавшего от нападения львов владельца парка «Тайган» улучшилось
Пострадавший от нападения льва владелец «Тайгана» начал ходить по палате
Фото: [парк "Тайган"]
Самочувствие директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, заметно улучшилось. Он уже может самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка.
Зубков уже написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также список того, что нужно сделать в парке.
Отмечается, что он находится в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа.
После перенесенной операции в области шеи Зубков пока не может говорить, но, по словам врачей, это временно, и он еще «запоет».
Ранее посетители «Тайгана» рассказали подробности нападения на Зубкова.