Самочувствие пострадавшего от нападения львов владельца парка «Тайган» улучшилось

Самочувствие директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, заметно улучшилось. Он уже может самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка.

Зубков уже написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также список того, что нужно сделать в парке.

Отмечается, что он находится в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа.

После перенесенной операции в области шеи Зубков пока не может говорить, но, по словам врачей, это временно, и он еще «запоет».

Ранее посетители «Тайгана» рассказали подробности нападения на Зубкова.