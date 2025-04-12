Самолет Azur Air с россиянами 19 часов не может вылететь из Пхукета в Москву

В пресс-службе авиакомпании Azur Air сообщили, что пассажиры не могут вылететь из Пхукета в Москву уже почти 19 часов. Причина задержки — «оперативная корректировка расписания».

Как говорится в распространенном заявлении перевозчика, первоначально самолет должен был вылететь из аэропорта Пхукета в субботу в 12:50 по местному времени (08:50 по московскому времени), но время отправления несколько раз сдвигалось.

«AZUR air вынуждена задержать рейс ZF-2902 Пхукет — Москва в связи с оперативной коррекцией расписания», — говорится в сообщении.

В Azur Air сообщили, что принимают все возможные меры для предотвращения задержек, связанных с закрытием аэропорта Пхукета на техническое обслуживание. Рейс ZF-2902 отправится 13 апреля в 07:45 по местному времени.

На время ожидания вылета пассажиров разместят в гостинице, заверили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что суд в Турции приговорил оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье 18-летнюю россиянку к тюрьме. Ей вынесли приговор по обвинению в попытке убийства близкого члена семьи.