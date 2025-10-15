Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии из-за трещины в лобовом стекле

Самолет министра обороны США Пита Хегсета принудительно посадили в Великобритании из-за повреждения лобового стекла. Никто из находившихся на борту не пострадал, сообщил Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона.

Он сообщил, что посадка была выполнена в соответствии с установленными нормами, и все пассажиры и экипаж находятся в полной безопасности.

«На обратном пути в США после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле», — написал Парнелл в X.

