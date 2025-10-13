Самолет из Новосибирска в Египет совершил посадку в Москве
Авиарейс из Новосибирска в Шарм-эш-Шейх приземлился в Москве для дозаправки
Авиалайнер Red Wings, направлявшийся из Новосибирска в Египет, совершил посадку в столичном аэропорту, сообщил TourDom. 12 октября пассажиры, летевшие из Новосибирска в Шарм-эль-Шейх, были разделены на две группы. Одна часть путешественников была отправлена в пункт назначения самолетом Azur air. Другая половина с опозданием была доставлена в Москву.
Оказалось, что самолету потребовалась техническая остановка для пополнения запасов топлива.
«В Домодедово нас не выпустили из самолета, открыли двери и заправляли борт прямо с нами», — поделился очевидец.
Спустя шесть часов пассажиры прибыли в египетский аэропорт. Причиной сбоев в расписании рейсов авиакомпании стала поломка самолета Red Wings во Вьетнаме, который не смог вылететь в Москву. Воздушное судно было временно выведено из эксплуатации, а пассажирам предоставили проживание в комфортабельных отелях за счет авиакомпании.
