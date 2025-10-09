Самолет из Минска в Турцию срочно приземлился из-за заболевших на борту
Рейс из Минска в Анталью совершил вынужденную посадку в саратовском аэропорту Гагарин. Причиной незапланированного приземления стало ухудшение самочувствия нескольких пассажиров на борту воздушного судна. Об этом сообщает Lenta.ru.
В понедельник, 6 октября, пассажирский лайнер, следовавший из Белоруссии в Анталью, был вынужден изменить маршрут. Экипаж рейса принял решение о посадке в Саратове после того, как на борту стало плохо нескольким путешественникам. Пилоты заранее уведомили наземные службы о ситуации и запросили медицинскую помощь на перроне.
Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Гагарин, где уже дежурили машины скорой. По информации источников, объявления сигналов срочности или бедствия не потребовалось, так как ситуация оставалась под контролем. Дальнейшая судьба лайнера и его пассажиров, а также подробности о состоянии здоровья заболевших, пока не разглашаются.
