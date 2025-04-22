Самолет из Петербурга запросил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Петербург — Киров, готовится экстренно приземляться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили РИА Новости в соответствующих службах.

Судно с пассажирами подало сигнал о проблеме во время полета вечером, 22 апреля. По данным экстренных служб, экипаж запросил срочную посадку в ближайшем аэропорту. Оперативно утвердили прием рейса в столичной воздушной гавани Шереметьево.

По состоянию на 21.30 по мск выяснили, что экстренную посадку запросил самолет Boeing-738 авиакомпании «Победа». Судно успешно приземлилось в Шереметьево. Экипаж сообщил о снижении параметров давления в гидросистеме.

Ранее сообщалось, что более сотни туристов застряли в Шереметьево на 20 часов. Они пытались вылететь в Египет, но потеряли почти сутки отпуска.