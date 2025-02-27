Самолет Израиля подал сигнал бедствия над Францией

Пассажирский лайнер Boeing 787 Dreamliner израильской компании El Al совершил срочную посадку в столице Франции, не долетев до пункта назначения.

По его данным каналов Telegram, на которые сослался «МК», самолет израильской компании-перевозчика подал сигнал бедствия в небе над Францией. Возможной причиной экстренной посадки стали жалобы пассажира на плохое самочувствие.

Экипажу разрешили совершить вынужденную посадку в Париже. Лайнер с пассажирами успешно приземлился на ВПП, никто не пострадал.

Напомним, 25 февраля аварийную посадку совершил Airbus A320: лайнер летел из Вестчестера, штат Нью-Йорк, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Экипаж запросил срочную посадку из-за отказавшего правого двигателя, сообщал The Aviation Herald.

Ранее сообщалось, что режиссер Александр Кононов умер на самолете от сердечного приступа