Самолет летевший из Баку в Минводы вернулся обратно из-за закрытия неба над Махачкалой

Самолет компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться обратно через короткое время после взлета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой, как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, передает РИА Новости.

Согласно предоставленной информации, самолет успешно приземлился в Международном аэропорту «Гейдар Алиев» в 10:13 по местному времени (09:13 мск).

Представители AZAL отметили, что в скором времени они предоставят дополнительную информацию о дальнейших рейсах в города России.

Ранее сообщалось, что казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург.