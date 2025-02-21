Самолет Ноябрьск — Екатеринбург не долетел до пункта назначения

Экипаж остановил полет регулярного рейса из Ноябрьска в Екатеринбург, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Борт YC-250 с пассажирами вернулся в воздушную гавань ямальского города 21 февраля. Разрешение на посадку запросил экипаж спустя непродолжительное время полета. По какой причине потребовалось прерывать рейс не уточняется.

Судно благополучно село в Ноябрьске в 10.33 по местному времени. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что на борту летевшего в Норильск авиалайнера произошли проблемы с давлением.