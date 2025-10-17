Самолет Путина может облететь половину Европы ради встречи с Трампом

Самый безопасный маршрут для полета президента России Владимира Путина в Венгрию пролегает через Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом заявил aif.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

По мнению эксперта, вариант перелета через международные воздушные линии наиболее надежный. Согласно предложенной схеме, борт № 1 должен проследовать над Средиземным морем в нейтральных водах, обогнуть воздушное пространство Греции и через бывшие югославские республики или Албанию выйти к Венгрии через Австрию. Конечными точками маршрута могут стать будапештский аэропорт или авиабаза в Текеле.

Генерал признал, что этот путь значительно длиннее прямого, но обеспечивает максимальную безопасность за счет пролета над международными территориями и нейтральными водами. Для сопровождения воздушного судна могут быть задействованы истребители Су-35 или Су-30СМ, способные выполнить летные мероприятия на значительной части маршрута.

Напомним, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил возможность встречи Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Венгрии в ближайшие недели, отметив, что детали перелета пока прорабатываются.

Ранее сообщалось, что поставку ракет «Томагавк» Украине приостановили после новостей о возможной встрече Путина и Трампа.