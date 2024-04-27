Самолет рейса Новый Уренгой — Бованенково подал сигнал тревоги

Самолет, вылетевший из Нового Уренгоя в Бованенково, не смог совершить полет. Он запросил экстренное возвращение в аэропорт, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Самолет «Волга-Днепр» вскоре после вылета подал сигнал тревоги. Пилоты запросили возвращение в аэропорт Нового Уренгоя из-за технической неисправности. Оказалось, что у судна произошли проблемы со створками шасси. На борту находились девять членов экипажа.

После возвращения в аэропорт вылета были проведены технические проверки. Оказалось, что все система шасси была исправно, но подвела сигнализация уборки створок. То есть, шасси задвигалось, но панели показывали иную информацию.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Гуцул прибыла в Кишинев. В это же время объявили эвакуацию воздушной гавани.