Самолет с Благодатным огнем из Иерусалима приземлился в Москве

В московском аэропорту «Внуково-3» приземлился самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, сообщает РИА Новости.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю.

В этом году православные христиане отметят Пасху 20 апреля.

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который построен на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. В храме огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного, прибывшая в Иерусалим накануне для того, чтобы доставить его в Москву.

Благодатный огонь доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и еще в 15 других храмов. Также святыню привезут в города, расположенные в приграничных областях России.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Иерусалимский одобрил принесение Благодатного огня в Россию.