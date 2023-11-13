Самолет с эвакуированными россиянами из Газы приземлился в Москве
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
Самолет Ил-76 российского МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости вечером понедельника, 13 ноября.
На этом борту находились российские граждане – все 70 человек. Изначально из сектора Газа всех эвакуировали в Каир – именно там российское МЧС развернуло оперштаб. Потом из Каира россияне были отправлены в Москву.
Приземлился борт в аэропорт в 21:14 по московскому времени. Другие подробности уточняются.