Самолет с эвакуированными россиянами из Газы приземлился в Москве

Самолет Ил-76 российского МЧС приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости вечером понедельника, 13 ноября.

На этом борту находились российские граждане – все 70 человек. Изначально из сектора Газа всех эвакуировали в Каир – именно там российское МЧС развернуло оперштаб. Потом из Каира россияне были отправлены в Москву.

Приземлился борт в аэропорт в 21:14 по московскому времени. Другие подробности уточняются.