Самолет с шеф-редактором Sputnik Азербайджан Белоусовым сел в Москве

Евгений Белоусов, шеф-редактор Sputnik Азербайджан, вернулся в Москву после того, как был освобожден из-под ареста в Баку, сообщает РИА Новости.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, сегодня объявила о скором возвращении Белоусова на самолете из Баку.

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал он.

30 июня власти Азербайджана задержали без достаточных оснований семерых сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, которое является частью медиагруппы «Россия сегодня». Редактор агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были помещены под арест на четыре месяца. В ответ на это медиагруппа «Россия сегодня» обратилась к азербайджанским властям с требованием освободить своих сотрудников и немедленно урегулировать сложившуюся ситуацию, которая была признана неприемлемой.

Ранее сообщалось, что 19 октября Картавых прибыл в Москву после освобождения из-под стражи в Азербайджане.