В один из аэропортов Москвы прибыл самолет, на борту которого находилась группа российских военных, вернувшихся с территории, подконтрольной Киеву, в рамках четвертого раунда обмена. Об этом сообщает РИА Новости.

В Российской Федерации военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий, получат медицинскую помощь и пройдут восстановительные процедуры в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных Министерству обороны России.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило о возвращении с территории, находящейся под контролем киевского режима, группы российских военнослужащих в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Стамбуле 2 июня. Взамен была передана группа украинских военнопленных. Это уже четвертый случай обмена, о котором сообщает российское ведомство.

Сначала российских военнослужащих отправили в Белоруссию, где им предоставили необходимую медицинскую и психологическую поддержку.