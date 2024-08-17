Самолет Вэнса аварийно сел в штате Висконсин

Борт с находившимся в самолете кандидатом в вице-президенты США от республиканцев Джеймсом Дэвидом Вэнсом совершил непредвиденную экстренную посадку в аэропорту города Милуоки в штате Висконсин, информирует портал Daily Beast со ссылкой на пресс-секретаря политика Тейлор ван Кирк.

Как пояснил он, самолет вернуться после в аэропорт вылета из-за технической неисправности: на борту возникла проблема с уплотнителем двери.

«Пилот сообщил, что была обнаружена проблема с уплотнителем двери. После сообщения о чрезвычайной ситуации, Trump Force Two (самолет напарника кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа — прим. ред.) вернулся в Милуоки», — заявила порталу пресс-секретарь.

В продолжение темы ван Кирк добавила, что после того как была устранена неисправность борт с Венсом благополучно вылетел в направление Цинциннати (штат Огайо).

В свою очередь, как уточняется в материале портала, речь идет о введенном в эксплуатацию еще 22 года назад самолете Boeing 737-800, который для полетов на предвыборные мероприятия использует избирательный штаб Трампа и Вэнса.

9 августа мы сообщали, что самолет Трампа также столкнулся с техническими неполадками и был вынужден экстренно сесть в штате Монтана.