Самолету на Пхукет 15 часов не давали вылететь из Сочи из-за снежного коллапса

В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс авиакомпании Azur Air по маршруту Сочи — Пхукет был задержан 22 февраля более чем на 15 часов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой перевозчика.

В компании подчеркнули, что всем пассажирам было предложено проживание в гостинице за счёт авиакомпании, а также двухразовое горячее питание.

«Первоначальная причина — метеоусловия, был сильный снег, потом закончилось рабочее время у экипажа», — сказали телеканалу в Azur Air.

В итоге воздушное судно поднялось в воздух только в 16:04 по московскому времени. Сейчас борт летит в Пхукет.

Ранее появилось сообщение, что концерн Boeing захотел вернуться в Россию и даже начал предпринимать с этой целью закулисные переговоры. Руководство компании сначала планирует снять запрет на продажу своих подержанных самолетов в Россию другими фирмами. Следом произойдет снятие ограничений с российских авиаперевозчиков, чтобы они могли приобретать воздушные суда напрямую у производителя.