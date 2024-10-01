В КСИР сообщили о фейках в связи с ударами по Израилю

В КСИР заявили, что на иранских граждан оказывается психологическое давление в связи с ракетной атакой по Израилю. Об этом сообщает местное издание Tasnim, ссылаясь на официальное заявление военного подразделения ВС.

Уточняется, что в интернете и СМИ появляется информация, поданная якобы от органов безопасности Ирана, что атака на Израиль становится военным положением. Это, заверяют в КСИР, не больше, чем фейк, а также является и психологической операцией противника.

В Израиле, тем временем, звучали сирены воздушной тревоги – Иран выпустил несколько сотен ракет. При этом, в КСИР также рассказывали и о целях удара: речь идет о военных объектах.