Самому старому мужчине на Земле исполнилось 112 лет

Самый старый мужчина на планете отметил свое 112-летие. Его зовут Джон Альфред Тиннисвуд, он гражданин Великобритании. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила газета Guardian.

Тиннисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году. В апреле этого года его внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшего мужчины из ныне живущих. 112-летний рекордсмен пережил даже королеву Елизавету II, которая появилась на свет на 14 лет позже него.

Джон Альфред Тиннисвуд не считает, что делал что-то особенное, чтобы прожить такую длинную жизнь, и ссылается на удачу. Сейчас мужчина живет в английском доме престарелых, где его называют «большим болтуном».

Ранее сообщалось о том, что во сне умерла старейшая женщина на планете. Ей было 117 лет и 168 дней. У пожилой женщины было трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. Она провела в доме престарелых 24 года.