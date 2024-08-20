В возрасте 117 лет умерла старейшая женщина в мире

В возрасте 117 лет и 168 дней умерла Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшей жительницей планеты, пишет The Sun.

Мария Браньяс Морера родилась в Сан-Франциско 4 марта 1907 года. Когда девочке была восемь лет, семья решила вернуться на историческую родину, в Испанию.

У Марии было трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. С 2000 года она жила в доме престарелых в Каталонии. Пенсионерка уверяла, что секрет ее долголетия в том, что она старалась избегать «токсичных» людей.

Отмечается, что Мария Браньяс Морера умерла во сне.

Ранее сообщалось, что ветерану Великой Отечественной войны Петру Ефимовичу Селезневу из Талдомского города исполнилось 98 лет. С днем рождения его поздравил глава округа Юрий Крупенин.